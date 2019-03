Aposta pel futbol femení

La FAF presentarà de manera conjunta amb Espanya una candidatura per acollir l’Europeu sub-17 del 2022 o el sub-19, del 2021T

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) presentarà de manera conjunta amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) una candidatura per acollir un Campionat d’Europa Femení de la categoria sub-17 l’any 2022, o sub-19, l’any 2021. Totes dues associacions van signar fa uns dies una declaració d’intencions oficials, i ara tenen fins al 28 de maig per elaborar el dossier definitiu de la candidaturai decidir si acaben de decidir-se per l’Europeu sub-17, el sub-19 o tots dos.

El secretari general de la FAF, Tomàs Gea va explicar ahir durant la presentació d’aquesta candidatura que “si s’aconseguís, seria molt important per al