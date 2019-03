Xerrada de motivació d'Eduardo Valcárcel, de la Fundació de la Federació Espanyola

El director de l’escola de la Fundació de la Federació Espanyola de Futbol, Eduardo Valcárcel, va fer ahir la primera de les dues ponències que oferirà a l’Estadi Comunal. La vida de Valcárcel ha estat des que era molt petit marcada per l’accident que li va costar una cama quan encara no havia fet els dos anys. El futbol el va portar des de molt petit a superar totes les barreres lògiques que es posen per davant en haver d’espavilar-se diàriament amb les crosses i ofereix xerrades de motivació i superació que tenen molt bona acollida. Amb aquestes xerrades –avui