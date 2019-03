Stephanie Venier, la més ràpida a la pista de l'Àliga

L'austríaca s'ha imposat als entrenaments on Ramona Siebenhofer, segona de la general, no ha acabat

Actualitzada 12/03/2019 a les 13:01

Ignasi Massafret El Tarter

Stephanie Venier ha firmat la primera posició als entrenaments de descens femení a la pista l'Àliga de Grandvalira. L'austríaca ha creuat la meta amb un cronòmetre d'1'31''48.

La sorpresa de la sessió, l'ha donat la seva compatriota, Ramona Siebenhofer, que no ha pogut acabar per culpa d'una errada que l'ha fet sortir de la traçada. Siebenhofer és segona de la general i es jugarà el Globus de Cristall amb Nicole Schmidhofer, també austríaca. Les italianes Nadia Fanchini i Sofia Goggia han completat el podi dels entrenaments de descens femení.

La noruega Ragnhild Mowinckel ha protagonitzat l'ensurt del matí en caure durant la sessió. Ha hagut de ser evacuada en llitera i encara no es coneix l'abast de la seva sessió, tot i que podria ser seriosa.