Melania Hernández, bronze a la Lliga nacional

Melania Hernández es va penjar la medalla de bronze a la Lliga nacional espanyola, que es va disputar dissabte passat a Sant Sebastià.

La karateka del Club Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany va competir en categoria júnior de menys de 48 quilos. Després de passar la primera ronda per sorteig, l’andorrana va superar per 4 a 0 Laura Fernández a la segona, i Andrea Fernández per 4 a 3 a la tercera. En semifinals, va caure contra Nidia Garcia, que s’acabaria proclamant campiona, i en el combat que decidia el tercer i quart lloc va tornar a guanyar, en aquest cas contra la també