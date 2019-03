Segona jornada de proves a Grandvalira

Aquesta ha estat l'última sessió que es realitza abans de la primera cursa de la competició, que se celebrarà demà a la pista de l'Àliga

Actualitzada 12/03/2019 a les 11:25

Redacció El Tarter

Les pistes de Soldeu-El Tarter s'han preparat pels entrenaments de la segona jornada de la Copa del Món d'esquí alpí que se celebren des d'ahir fins al 17 de març a Grandvalira. Des de primera hora, els equips s'han reunit per posar en comú les tàctiques i estratègies a realitzar mentre els operaris preparaven la pista per a que tot estigués a punt. La jornada l'ha encetat la categoria femenina, que ha fet els entrenaments a les deu del matí, i els homes han descendit per la pista de l'Àliga a les onze. Aquesta ha estat l'última sessió que s'ha dut a terme abans de la cursa de demà, on es definiran els campions de la classificació general.