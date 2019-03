El MoraBanc crea una escola de valors per al bàsquet de base

Un dels programes serà per prevenir l’abús sexual infantil al món de l’esport

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la seva escola de valors, un projecte impulsat amb l’ajuda de PsicoB que pretén “donar forma i continuïtat al que el club ve fent tota la vida”, segons va explicar el president de l’entitat, Gorka Aixàs. Entre els projectes d’aquesta escola de valors hi haurà un taller per prevenir l’abús sexual infantil en el món de l’esport, que s’emmarca en la campanya L’abús infantil queda fora de joc, promoguda pel Consell Superior d’Esports espanyol. L’objectiu serà “proporcionar eines tant a jugadors com a tècnics per implantar una prevenció eficaç”, segons va explicar una de