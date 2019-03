L'italià ha estat el més ràpid a la pista l'Àliga i es jugarà el globus d'or amb Beat Feuz

Dominik París s'imposa en els entrenaments del descens masculí Dominik Paris a la sortida de la sessió preparatòria Fernando Galindo

Actualitzada 12/03/2019 a les 13:04

Ignasi Massafret El Tarter

Dominik Paris ha estat el més ràpid dels entrenaments de descens masculí, a la pista l'Àliga, amb un temps d'1'25''79. L'italià, que s'ha saltat una porta, s'ha imposat al suís Muaro Caviezel i al noruec Adrian Smiseth Sejersted. Tots dos han arribat a 48 i 55 centèsimes, respectivament.

El líder de la general, Beat Feuz, també suís, ha estat setè a més d'un segon de Paris, que ara mateix ocupa la segona posició. Ells dos parteixen com a favorits per endur-se el Globus de Cristall. El tercer classificat a la general, l'austríac Vincent Kreichmayr, ha tancat els entrenaments amb el quart millor temps.

L'esquiador transalpí ha declarat que "em sento molt bé, he tingut bones sensacions, he empès i és cert que m'he saltat una porta, però ha anat tot força bé”. De cara a demà ha assegurat que “veurem, intentaré empènyer fort perquè Beat Feuz està molt bé".