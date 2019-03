DA diu que seguirà apostant pels esdeveniments esportius

Demòcrates per Andorra va anunciar, ahir a la tarda, que seguirà apostant fort pels esdeveniments esportius si guanya les properes eleccions. Tal com va explicar Justo Ruiz, número sis a les llistes, “tenim una mitjana de quinze esdeveniment de nivell professional i des del Govern es té clar que s’ha de continuar donant-los suport”. Ruiz, a qui va acompanyar Vicky Grau, va subratllar que cal tenir en compte els següents eixos: “L’impacte esportiu; el turístic, ja que en creen i el fomenten, l’impacte a la marca de país, i la capacitat d’atreure residents, tenim grans esportistes que han vingut per