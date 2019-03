Candidatura conjunta amb Espanya per acollir un europeu femení de futbol base

Les federacions han de decidir encara si serà pel sub-17 o sub-19, i es realitzaria al 2021 o 2022

Actualitzada 12/03/2019 a les 17:19

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Futbol presentarà una candidatura conjunta amb la Real Federación Española de Futbol per ser seu d'un europeu de futbol femení en categoria sub-17 o sub-19 al 2021 o 2022, segons ha anunciat avui el secretari general de la FAF, Tomàs Gea. Totes dues associacions han signat un document de compromís, i tenen fins el 28 de maig per presentar un dossier amb la candidatura formal, serà llavors quan es decideixi de manera formal si s'optarà a l'Europeu sub-17 o al sub-19.

Tomàs Gea ha explicat que a Andorra el principal escenari seria l'Estadi Nacional, i en el cas de l'Estadi Comunal dependria de si hi ha alguna millora. També es podrien utilitzar els camps de la Borda Mateu o els que s'han de construir a la Massana per fer entrenaments. Gea ha assegurat que "estem contents perquè aquesta és una manera de promocionar el futbol femení al país". La decisió final de la UEFA arribaria al setembre, durant el comitè executiu de l'organització europea.