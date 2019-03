L'FC Andorra no veu porta i empata a Mollerussa (0-0)

Els tricolors van sumar un punt que els deixa a set del segon lloc i a la setena posició de la classificació

El Futbol Club Andorra va visitar ahir el camp d’un rival directe com el Mollerussa i en va treure un punt. L’empat sense gols no és un mal resultat, tenint en compte que l’equip segueix sumant i a més, ho fa a domicili, però no té massa bon regust si mirem la trajectòria dels dos conjunts. Els andorrans venien de guanyar quatre partits consecutius i de veure porta amb eficàcia. Els catalans, de la seva banda, arribaven a la cita havent sumat tres punts dels últims dotze possibles gràcies a tres empats i una derrota en els anteriors quatre duels.

