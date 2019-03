Kjetil Jansrud marca el millor temps a l'entrenament de descens masculí

L’esquiador austríac va fer un registre d’1’28”36 i va superar Johan Clarey i Adrian Sejersted

Marc Basco El Tarter

El noruec Kjetil Jansrud s’ha imposat al primer entrenament masculí de descens de les finals de la Copa del Món de Grandvalira després d’aconseguir un temps d’1’28”36 al Tarter. La cursa ha estat marcada per la pista, que ha anat millorant a mesura que anaven sortint els diferents esquiadors, de fet, vuit dels deu primers classificats tenien el dorsal 10 o superior, en una prova que s’ha hagut d’interrompre uns minuts perquè s’ha sortit una de les portes del traçat.

La segona plaça ha estat per Johan Clarey, que ha fet un temps d’1’28”60, a 0”24 del registre del noruec. Al tercer lloc hi ha hagut màxima igualtat entre Adrian Sejersted (Noruega) i Christof Innerhofer (Itàlia), tots dos amb un crono d’1’28”68, a 0”32 del vencedor.

Els dos esquiadors que es juguen el Globus de Cristall en aquesta modalitat, Beat Feuz i Dominik Paris, han quedat fora del Top-10, però ben a prop d’ells. Feuz, líder de la general, ha estat 12è a 1”31 del líder, mentre que Paris ha finalitzat el 15è a 1”44.

Demà hi haurà un nou entrenament, i dimecres es farà la cursa decisiva al Tarter per decidir qui s’acaba enduent la general de la Copa del Món de descens.

