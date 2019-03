El VPC s'imposa al Foix i segella la segona plaça (27-18)

Els tricolors jugaran la primera ronda de la fase d’ascens a casa

El VPC Andorra va sumar, ahir a la tarda, la dotzena victòria de la temporada i aquesta, va tenir un gust especial. Els de Jonathan Xepi Garcia es van imposar per 27 a 18 a un rival directe, l’US Foix. Els francesos arribaven al Principat com a tercers classificats i els andorrans partien com a segons de la Promoció d’Honor. El triomf va confirmar que els locals acabaran el curs com a segons classificats i d’aquesta manera s’han guanyat el dret a disputar la primera eliminatòria de les fases d’ascens a l’Estadi Nacional i amb el públic a favor.

El partit