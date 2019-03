El CV Encamp derrota l'Aula i certifica la primera posició

El CV Encamp va derrotar 1-3 el Fundació Aula Escola Europea a domicili i va certificar així matemàticament el títol del grup B de la primera divisió nacional, la tercera categoria del vòlei espanyol.

Els tricolors van començar guanyant el primer set 31-33, però els locals van empatar el matx després del 25-21 de la segona mànega. El CV Encamp no va fallar i va sumar dos parcials més per 21-25 per endur-se la victòria de Barcelona i certificar el títol.

El president i jugador del club, Xavi Borrego, va assegurar que “és una satisfacció molt gran repetir aquest resultat per segon