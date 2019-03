Xavi Cardelús sortirà en 32è lloc al Gran Premi de Qatar

Arrencarà en última posició la primera cursa del Mundial de Moto2

Xavi Cardelús sortirà en 32è i últim lloc a la primera cursa del Mundial de motociclisme, el Gran Premi de Qatar, a la categoria de Moto2. El pilot andorrà va marcar un registre a la Q1 de 2’02”863, a 3”709 del millor temps d’aquesta sessió, que va ser per a l’italià Luca Marini. Aquest crono va fer que Cardelús fos 18è a la Q1 i no pogués entrar a la lluita per aconseguir la pole position, que va ser per a Marcel Schrotter.

Després de la qualificació, el pilot va assegurar que “no estic gaire satisfet de com han anat les