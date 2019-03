Mimi Gutiérrez no acaba a Spindleruv Mlyn

L’esquiadora andorrana va quedar fora a la Copa del Món d’eslàlom a la República Txeca

Mireia Gutiérrez va quedar fora a la Copa del Món d’eslàlom de Spindleruv Mlyn, a la República Txeca, l’última abans de la disputa de les finals de la Copa del Món de Grandvalira, que arrencaran dilluns. L’esquiadora del Principat sortia amb el dorsal 36, però no va poder completar la cursa. La victòria a la República Txeca va ser per a Mikaela Shiffrin, seguida per Wendy Holdener i per Petra Vlhova. El tècnic de la FAE, Yago Andrés, va declarar que “era un dia difícil, perquè la pista s’ha marcat molt”

Ahir també va haver-hi cita de la Copa del Món