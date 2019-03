L'Andorra HC surt golejat de Sitges davant un rival directe (6-1)

L’Andorra HC va encaixar ahir una derrota contundent i dolorosa. Els de Roger Corral van visitar la pista del CP Sitges, un rival directe al grup B de Primera Catalana, que arrencava la jornada només un punt per sobre dels tricolors. El marcador final va ser clarament favorable al bàndol català, però el 6 a 1 no reflecteix la realitat d’un xoc que a la mitja part indicava un 1 a 0 de màxima igualtat, amb el porter local com a heroi.

A la segona meitat, la tònica no va canviar i la mala punteria andorrana, combinada amb la mala fortuna,