Encara en plena ressaca pel triomf contra l’Asvel a l’Eurocup, el MoraBanc rep el Fuenlabrada en un nou matx clau a la Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra gairebé no ha tingut temps per assaborir l’èxit del triomf contra l’Asvel Villeurbanne a l’Eurocup que el manté viu a Europa, que ja li toca posar-se de nou la roba de treballar per rebre aquesta tarda (17.00 hores) el Montakit Fuenlabrada al Poliesportiu. Veient la situació del rival, pot semblar un partit d’aquells trampa, ja que els madrilenys estan fent una mala temporada, i ja han tingut tres entrenadors aquest curs. Van començar amb Agustí Julbe, després van recuperar Néstor Che García (tècnic la campanya passada), i la darrera jornada van incorporar Jota Cuspinera, que ja havia