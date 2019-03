Lluís Marín acaba el curs pel cop rebut a Baqueira

Mimi Gutiérrez serà a Eslovènia, i Carles Aguareles als EUA

Lluís Marín posa el punt final abans d’hora a la temporada després del cop al cap que va rebre durant l’última Copa del Món de surf de neu celebrada a Baqueira-Beret. Els doctors han determinat tres setmanes de descans per al surfista del Principat, i això fa que hagi de posar el punt final a aquest curs 2018-2019.

Després de conèixer la notícia, Marín va assegurar que “ha estat una temporada en què he estat surfejant molt ràpid, però no he pogut acabar de concretar un resultat”. A més, va destacar que “ara, descansar i recuperar, i quan pugui, començar la