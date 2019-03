L'Alba recupera el factor camp amb un cop d'autoritat (81 -101)

L’Alba de Berlín va recuperar el factor camp en vèncer a la pista de l’Unicaja de Màlaga per 81 a 101. Els malaguenys van anar a remolc gairebé tot el duel i aquesta vegada no van ser capaços de revertir la situació. El conjunt que dirigeix Aito García Reneses va completar un partit molt sòlid, fent front als múltiples arguments ofensius dels espanyols. Liderats per Rokas Giedraitis i Luke Sikma, els alemanys van sotmetre els de la Costa del Sol, que a l’últim període van claudicar definitivament.

