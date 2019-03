MoraBanc Andorra derrota l'Asvel 98-79 i es jugarà les semifinals a França

Els tricolors van completar una exhibició amb una gran segona meitat en un duel marcat per la lesió d’Oliver Stevic al final del tercer quart

Actualitzada 08/03/2019 a les 22:54

Només hi havia una opció, guanyar, i el MoraBanc ho ha fet. Els tricolors han superat l’Asvel per 98-79 després d’una exhibició col·lectiva i es jugarà la seva continuïtat a l’Eurocup dimecres vinent a l’Astroballe de Lió. L’equip ha començat bé, però l’Asvel ha tancat el primer quart per davant 19-22, però a partir d’aquí, el domini ha estat totalment dels del Principat, que al descans ja guanyaven de sis punts.

Els tricolors tenien el partit a punt per trencar-lo, i ho han fet a la represa, amb un parcial de 27-14 han arribat a posar-se 19 punts a sobre. Tot i alguns moments de tímida reacció dels visitants a l’últim quart, el MoraBanc s’ha mantingut tranquil i ha sumat un triomf vital per 98-79 per seguir viu a l’Eurocup. El partit definitiu es disputarà dimecres vinent a les 20.30 hores a França.

Dylan Ennis amb 15 punts i 23 de valoració ha estat el millor del partit, i també ha tingut una gran actuació Rafa Luz amb 17 punts i 22 de valoració.

La notícia negativa ha estat la lesió d’Oliver Stevic al tercer quart, que podria tenir afectat de gravetat el cúbit i el radi de la mà esquerra.