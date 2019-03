La selecció sub-16 femenina cau clarament amb Malta (7-0)

La selecció nacional sub-16 femenina va perdre ahir de manera clara. Les andorranes van caure per 7 a 0 davant Malta en el segon partit del Torneig de desenvolupament de la UEFA, que s’està disputant, precisament, a Malta. Les locals van trencar el partit de bon principi i van deixar les de Luis Miguel Abrahan sense cap mena d’opció.

El seleccionador va lamentar l’exigència física del partit que havien jugat davant Albània i va reconèixer que no havien estat al nivell que tocava: “Hem pagat molt car el desgast físic i durant els divuit primers minuts no hem estat a l’altura