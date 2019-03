Blake Hamm, Leo Slemett, Marion Haerty i Jaclyn Paaso van dominar a la zona de les Portelles

El Freeride World Tour 2019 es va acomiadar ahir d’Andorra amb una matinal d’esquí d’estil lliure amb tots els ingredients. La prova es va celebrar a la zona de les Portelles, on els riders van poder dur a terme els seus trucs en una cara amb més de tres-cents metres de desnivell. Ho van fer en una petita finestra de bon temps, que combinada amb la neu nova que hi havia a l’estació va convertir la cita en un gran espectacle. “Ha estat un èxit, emetrem imatges a tot el món d’un Ordino Arcalís ple de neu i on hi