El Carroi segueix intractable, però la Lliga Unida manté la lluita pel primer lloc

El CE Carroi segueix amb pas ferm al capdavant de la Lliga Unida, però sap que si vol acabar el curs com a millor equip de la segona divisió nacional no té marge d’error. En l’última jornada, el cap de setmana passat, van donar l’enèsim cop d’autoritat en imposar-se per 0 a 5 a l’Sporting Club d’Escaldes, però els seus perseguidors no van fallar.

La Penya Encarnada d’Andorra, segon classificat, va vèncer per 2 a 1 la UE Santa Coloma B i amb aquest resultat suma 31 punts, només dos menys que el Carroi. Amb els mateixos punts es troba l’Atlètic