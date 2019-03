La prova s'ha disputat avui a la zona de Portelles, i el monitor de l'escola de freeride de l'estació, Thomas Rich, ha aconseguit el quart lloc a la prova de surf de neu masculina

la prova andorrana del Freeride World Tour s'ha pogut disputar aquest matí a la zona de Portelles d'Ordino-Arcalís després d'uns dies amb interrogants per la meteorologia i la manca de neu en algunes zones. La competició ha tingut força nivell i ha coronat al gal Léo Slemett com a vencedor de la categoria d'esquí masculí amb un total de 91 punts. Just per darrere ha acabat un dels favorits, el suec Kristofer Turdell amb 90, i ha tancat el podi Andrew Pollard amb 83. En aquesta modalitat, l'esquiador aranès Aymar Navarro ha estat sisè amb 72,33 punts.

En surf de neu masculí la victòria ha marxat als Estats Units, ja que Blake Hamm ha aconseguit el triomf amb 81,33 punts. Segon ha estat el francès Victor De Le Rue, i tercer el també nord-americà Davey Baird. En quart lloc ha finalitzat el representant de casa, el monitor de l'escola de freeride d'Ordino-Arcalís, Thomas Rich, que ha obtingut 71,67 punts.

A la prova de surf de neu femenina, hi ha hagut un altre triomf francès gràcies a Marion Haerty, que ha sumat 87,67 punts. El podi l'han completat la russa Anna Orlova, i la nord-americana Erika Vikander. Per últim, en esquí femení, ha guanyat la corredora d'Estats Units, Jackie Paaso amb 81 punts, seguida per l'italiana Arianna Tricomi, i per la també nord-americana Jacqueline Pollard.

La d'enguany era la cinquena ocasió en què el Freeride World Tour arribava al Principat, i el circuit d'esquí i surf de neu forapista encara té contracte per l'any vinent, a més, totes dues parts han manifestat en diverses ocasions la seva intenció d'allargar aquest vincle més enllà del 2020. Aquesta ha estat l'última abans de les finals de Verbier (Suïssa) que es faran del 23 al 31 de març.