La prova del Freeride World Tour se celebrarà avui al matí

La prova andorrana del Free­ride World Tour es disputarà finalment aquest matí a la zona de les Portelles d’Ordino Arcalís, un emplaçament diferent al que s’havia previst al principi. El pic Fourcat havia estat l’escollit inicialment, però la previsió de nevades que hi havia per a la jornada d’ahir i per a la matinada passada en aquell indret va provocar que l’organització decidís canviar de zona.

L’inici de la competició està previst a les 8.45 hores, quan arrenqui la primera baixada. En total hi haurà trenta-set participants que estaran dividits en les quatre categories, esquí i surf de neu, masculí i

#2 Impacte zero

(07/03/19 08:07)



#1 Encodina

(07/03/19 07:57)