La cançó de l'enfadós

El comitè d’àrbitres insisteix a assenyalar el president i el jugador de la UE Santa Coloma com a autors de les frases masclistes

Els incidents que es van produir el 24 de febrer a la Borda Mateu en el transcurs del partit entre la UE Santa Coloma i l’Engordany sembla una cançó què no s’acaba mai. Ara, el comitè d’àrbitres ha volgut replicar el comunicat que va emetre la UE Santa Coloma diumenge passat en què manifestava amb contundència no tenir cap relació amb els insults masclistes que va patir la jove auxiliar Marta Sanjuan.

“S’ha d’entendre que els clubs defensen els seus interessos i per això el Santa Coloma va fer el comunicat, però sabíem que no ho reconeixerien. L’àrbitre ho va escoltar

#1 D. Rodrigo

(07/03/19 07:39)