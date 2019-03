Les pistes de les finals de la Copa del Món estan en bones condicions per a la competició

Tot i les condicions meteorològiques dels últims dies, tant la pista Àliga com la pista Avet estan en perfecte estat per la disputa de les curses

Actualitzada 06/03/2019 a les 14:04

Redacció Soldeu

El comitè organitzador de les finals de la Copa del Món ha presentat aquest matí a Soldeu l'estat de les últimes actuacions de cara a la competició que arrenca dilluns, i destaca que, tot i la meteorologia de les últimes setmanes, les pistes es troben en bon estat. El director de cursa de les finals, Jordi Pujol, ha explicat que "és cert que estaven millor fa uns dies que ara, però ahir va visitar la pista Avet el director de les proves tècniques, i estem dintre del mínim que ens requereix la FIS". Sobre les actuacions de cara als propers dies, Pujol ha assegurat que "demà injectarem a la pista Avet, dimecres vinent ho farem a la part del d'eslàlom, i dijous a tota la pista amb la part del gegant, mentre que la pista Àliga està perfecta i no farà falta injectar res". Durant els propers dies s'haurà d'estar pendent del temps, i el director general del comitè organitzador de les finals de la Copa del Món, Conrad Blanch, ha fet broma dient que "la meteo no depèn de nosaltres, però el que és segur és que ens trobarà treballant".

Blanch ha fet èmfasi en la idea d'acostar aquest esdeveniment a tot el país i ha manifestat que "estem convençuts que el país respondrà una vegada més". Entre els actes que es faran fora de l'epicentre de les finals, hi haurà una campanya a l'eix comercial de l'avinguda Carlemany, un acte anomenat Campions del Món en Art amb el representant andorrà a la Bienal de Venècia, Philippe Shangti, o un acte a Illa Carlemany amb la final del campionat de videojoc de les finals.

Per últim, l'organització ha recomanat als aficionats que tots els que puguin arribin esquiant a la zona de meta per viure les finals. De fet, tots els accessos a Grandvalira s'obriran abans de l'habitual, a partir de les 8.30 hores. En cas de que s'opti pel transport privat, es recomana aparcar al Tarter, ja que les places d'aparcament de Soldeu estaran reservades per l'organització, equips, producció televisiva i premsa. Durant tota la competició hi haurà servei de bus llançadera gratuit entre Soldeu i el Tarter, i a més, els aparcaments comunals de Canillo seran gratuïts entre les vuit del matí i les vuit de la tarda. Per la cerimònia d'inauguració, que serà a Soldeu, també es recomana aparcar a el Tarter.