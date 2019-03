Fernando Alonso prova dos cotxes de les GSeries al Circuit del Pas

El pilot asturià s'ha estrenat en la conducció sobre el gel i ho ha compartit a les xarxes socials

Actualitzada 05/03/2019 a les 17:25

Redacció Andorra la Vella

El pilot asturià Fernando Alonso ha visitat aquest matí i ahir el circuit del Pas d'Andorra, segons ha fet saber a les seves xarxes socials. Alonso ha provat dos prototips de cotxes que participen en les Crèdit Andorrà GSeries i, per primera vegada, ha conduït sobre gel. "Estem al Circuit de gel d'Andorra. Hem passat un dia genial amb cotxes de ral·li i especials per al gel i ens hem divertit moltíssim", ha afirmat el pilot a les xarxes socials, on ha compartit diverses fotografies de l'experiència de conduir sobre gel que ha assegurat "li ha agradat molt perquè és molt diferent del que ell fa", segons han comentat des de l'organització.