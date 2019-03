El Sant Julià perd contra l'Inter i ja no hi ha invictes

La Lliga Multisegur Assegurances ja no té cap equip invicte després que el cap de setmana l’Inter Escaldes derrotés per 2 a 1 el Sant Julià. El conjunt lauredià, que tot i la desfeta segueix líder, va avançar-se al marcador gràcies a un gol d’Aguilar, però Genís Soldevila i Mateo van donar el triomf a l’equip dirigit per Adolfo Baines.

De la seva banda, el Vall Banc Santa Coloma va superar l’FC Encamp per 1 a 0 amb un gol de Yago Pérez al minut 22 i es manté a la segona plaça a només tres punts de la UE Sant