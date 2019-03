El MoraBanc Andorra cau contra l'ASVEL i queda contra les cordes a l'Eurocup (79-75)

Un pèssim tercer quart ha condemnat el conjunt tricolor i haurà de guanyar dos partits seguits a l'equip francès si vol ser a les semifinals de la competició europea

El MoraBanc Andorra ha perdut 79-75 contra l'ASVEL Villeurbanne i es queda amb una situació compromesa a l'Eurocup, ja que haurà de guanyar els dos propers partits al conjunt gal si vol classificar-se per les semifinals de l'Eurocup.

Els tricolors han sortit molt seriosos a Lió, i han dominat el matx des de l'inici arribant a agafar sis punts al primer quart. Els d'Ibon Navarro han seguit duent el ritme al segon quart, en un matx marcat per la falta d'encert, però la diferència era de vuit punts al descans favorable als del Principat (34-42).

A la represa el MoraBanc ha tingut els seus pitjors minuts amb diferència, i l'ASVEL Villeurbanne ha capgirat el marcador amb un parcial inicial de 16-3 després de passar pel vestidor. Els tricolors han patit, però han tingut una tímida reacció per situar-se a quatre punts abans dels deu minuts definitius (64-60). A l'últim quart els tricolors s'han arribat a posar a tres punts dels gals, però han anat tot el partit a remolc i han acabat caient per 79-75.

Moussa Diagne ha estat el millor del partit amb 16 punts, vuit rebots i 29 de valoració. El MoraBanc tindrà el primer match-ball divendres a les 20.45 hores al Poliesportiu i sap que necessitarà guanyar sí o sí si no vol dir adéu a l'aventura europea aquesta temporada.