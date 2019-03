Una caiguda marca la segona jornada d'entrenaments de Cardelús

Xavi Cardelús va participar dissabte en la segona jornada d’entrenaments IRTA al circuit de Losail. L’andorrà va caure a l’última volta de la primera sessió i, tot i que no es va fer res, va veure com la seva moto quedava significativament afectada. Després de la revisió dels tècnics de l’Ángel Nieto Team, el pilot del Principat va poder reprende la marxa, però no va ser fins a la tercera i última mànega del dia que ho va fer amb garanties.

Els entrenaments del traçat de Qatar són els últims que Cardelús realitzarà abans de l’arrencada del mundial de Moto2 d’aquesta