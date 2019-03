La UE Santa Coloma assegura no tenir res a veure amb els insults

El club defensa que la persona que va fer els comentaris masclistes cap a la linier no és el seu president

La Unió Esportiva Santa Coloma s’ha desmarcat de forma contundent de l’incident masclista que es va produir el 24 de febrer passat en el partit que va enfrontar l’entitat colomenca i la UE Engordany a la Borda Mateu. L’acta del partit va recollir uns comentaris sexistes de dues persones de la grada cap a la linier de l’enfrontament, l’àrbitre auxiliar, Marta Sanjuan. Dues persones que l’acta signada per l’àrbitre Bruno Filipe Parente va identificar com a Boris Antón, jugador i entrenador i Joan Antoni Antón, president del club. Així, el Santa Coloma va emetre un comunicat on assegura que els