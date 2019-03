L’equip ciclista impulsat pel pilot de MotoGP resident, Maverick Viñales, enceta la seva segona temporada. L’agrupació es va presentar ahir amb novetats importants, ja que el nom oficial passa a ser MVK*12, pel canvi de dorsal de Viñales al circuit, i amb la desvinculació de l’Associació Ciclista d'Andorra per algunes desavinences en aspectes de patrocinadors. L'equip està format per set ciclistes sub 23 i 5 d’elit i Samu Ponce, ciclista professional i que la temporada passada militava a l’equip, és el nou director tècnic. El calendari estarà marcat per algunes cites importants com la Volta a València, la Vuelta a