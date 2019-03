Amb aquestes paraules van increpar Marta Sanjuan, linier del partit entre l’UE Santa Coloma i l’Engordany, el president de l’entitat colomenca i un dels seus jugadors. Tots dos es trobaven a la grada i van afegir: “retírate del arbitraje, siempre es lo mismo contigo”

El triomf de la UE Engordany davant la UE Santa Coloma per 2 a 3 de la passada jornada de la Lliga Multisegur Assegurances va quedar marcat, malauradament, per un fet lamentable de traces masclistes que es va produïr en el transcurs de la primera part del partit. Des de la graderia, la jove àrbitre auxiliar, que estava dirigint l’enfrontament des de la banda, Marta Sanjuan, va rebre comentaris masclistes per part de dues persones que es trobaven entre el públic. Tal i com assenyala l’acta del partit, es tractava del jugador de la UE Santa Coloma Boris Antón, que