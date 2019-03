El CV Encamp pot aconseguir avui l'accés a la fase d'ascens

El CV Encamp rep aquesta tarda -18 hores- el Balàfia Lleida, en un partit que pot donar als tricolors l’accés matemàtic a la fase d’ascens a Superlliga 2. Després d’una temporada espectacular on l’equip andorrà ha assolit 16 victòries i només dues derrotes, el Club Vòlei Encamp vol aconseguir l’objectiu a la primera oportunitat que s’ha presentat. Amb una victòria, els encampadans aconseguirien el bitllet a la fase decisiva de competició per segon any consecutiu. “Crec que l’equip s’ho mereix i a més mereix fer-ho amb jornades de marge per acabar la lliga, mereixem aquesta tranquil·litat”, destaca Javi Borrego, jugador