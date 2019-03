Les pistes Àliga i Avet superen els controls per acollir la Copa del Món

Els nivells de granulometria i de densitat de la neu compleixen les exigències marcades per la Federació Internacional

Les pistes Àliga i Avet estan en les condicions exigides per la Federació Internacional d'Esquí per acollir les finals de Copa del Món a partir de l'11 de març, segons ha informat Grandvalira. El domini esquiable ha destacat que els traçats del sector de Soldeu-el Tarter compleixen amb els nivells de granulometria i densitat de neu que es demanen per celebrar les proves i subratlla que els controls les ha fet l'equip tècnic de l'organització "i no s'ha desplaçat cap delegat de la FIS per fer-se càrrec del reconeixement de les pistes amb un gest d'absoluta confiança cap al comitè organitzador".

El cap de màquines de Soldeu-el Tarter, Sebastià Plaza, ha remarcat que especialment l'Avet "es troba en un estat excel·lent" i és com ha d'estar per acollir les proves tècniques que demanen una superfície molt més compacta i dura" i ha ressaltat que el mínim de cota exigit és de 40 centímetres i en molts punts "superem el metre".