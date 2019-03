La selecció femenina, a punt per a Malta

Les noies de Luis Miguel Abrahan volen fer un bon paper a la competició que comença dimarts

La selecció femenina sub-16 ja es troba en la recta final de la preparació per disputar el torneig de desenvolupament de la UEFA que acollirà Malta la setmana que ve. Les rivals de les andorranes seran Albània, l’amfitriona i Gibraltar.

El tècnic, Luis Miguel Abrahan, apunta que “aquest any tenim jugadores molt joves, ja que aquesta és la nostra aposta”. Tot i la joventut que presenta el combinat tricolor, Abrahan sap que s’han preparat “bastant bé i l’objectiu serà, com la passada edició, intentar poder puntuar en algun dels tres partits que jugarem”. L’any passat el paper de la selecció va