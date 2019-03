Andorra, escenari decisiu

Ordino Arcalís acull la quarta cita del Freeride World Tour, a partir de la qual hi ha un tall que definirà qui seran els finalistes

El Freeride World Tour torna a Ordino Arcalís per cinquena vegada consecutiva i ho fa convertint la cita andorrana en un punt clau. Al Principat se celebrarà la quarta prova del calendari de l'FWT, que marcarà un punt i a part esportiu, ja que definirà quins seran els riders que passaran a la final de Suïssa. Aquest punt de tall també decidirà quins seran els que formaran part de la prova reina de l’esquí d’estil lliure de l’any vinent, per tant, Ordino Arcalís serà l’última estació que els vegi a tots junts.

L'escenari escollit per celebrar la competició és el pic