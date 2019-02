Martí Riverola, sancionat amb dos partits de càstig

El comitè de disciplina ha considerat l’acció com “lleument violenta”

El comitè de disciplina de la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decretat una sanció de dos partits per al migcampista de l’FC Andorra Martí Riverola, per l’expulsió dissabte passat al partit que va enfrontar l’equip tricolor amb la Montañesa a Prada de Moles.

Al minut 20 de la segona part, en una picabaralla després de rebre una targeta groga per una falta que no havia comès, Riverola va reaccionar amb un gest amb el cap davant d’un rival que el va empènyer prèviament. Una acció que l’àrbitre, Xavier Alins, va interpretar com a agressió i, per tant, li va mostrar