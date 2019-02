Andorra té la clau del Freeride World Tour 2019

La prova d'Arcalís és la quarta cita de la competició, a partir de la qual hi ha un tall que definirà qui seran els finalistes a Suïssa

Actualitzada 28/02/2019 a les 13:50

Redacció Andorra la Vella

El Freeride World Tour torna a Ordino-Arcalís per cinquena vegada consecutiva i ho fa convertint la cita andorrana en un punt clau. Al Principat se celebrarà, previsiblement dissabte, la quarta prova del calendari de l'FWT, que marcarà quins seran els riders que passaran a la final de Suïssa i quins se'n quedaran fora. A hores d'ara, l'escenari més provable per celebrar la competició, és la part esquerra de la cara de Tristaina, tot i que no es descarten altres cares segons evolucioni la meteorologia.

Nicolas Hale-Woods, ha explicat avui en la presentació de la prova que "a Andorra, els riders se senten com a casa i això és molt important per al Freeride World Tour". Una altra de les particularitats de la cita d'aquesta temporada és que el descens es farà sobre neu primavera, una superfície diferent que la que els esportistes van trobar a Hakuba, Japó, a Àustria i a Canadà en esdeveniments anteriors. El CEO del FWT ha subratllat que "d'aquesta manera sabrem segur qui és el millor rider, ho hauran de demostrar sobre diferents tipus de neu".

Kristofer Turdell, vigent campió de l'FWT i guanyador de la prova d'Ordino-Arcalís la temporada passada ha reconegut que "quan viatges tant, és important arribar a un lloc on et sents tan bé com a Andorra, a més, hi esquio molt còmode perquè hi ha diverses cares per on baixar i això ho fa encara més atractiu".