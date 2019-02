Vinyes competirà a europa

L’andorrà debutarà aquest any a la GT Open Cup Europe amb un Porsche GT3 Cup i ho farà amb una mecànica nova per a ell

Joan Vinyes emprèn aquesta temporada una nova aventura a la seva carrera, en què se citarà amb pilots del circuit europeu. L’andorrà competirà a la GT Open Cup per primer cop i ho farà amb un Porsche GT3 Cup. El cotxe té una mecànica amb la qual mai no ha competit, fet que juntament amb el campionat significa un pas endavant per a ell. Vinyes, que ja ha començat la preparació, analitza les primeres sensacions amb el nou vehicle. “Cal conèixer-lo [el cotxe] i saber com i quan esprémer el seu millor rendiment”, comenta respecte el seu nou volant. Pel