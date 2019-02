L'equip nacional d'alpinisme arrencarà amb tres integrants

Ferran Vila, Guillem Colell i Damià Gil són els primers membres de l’ENAA

L’equip nacional d’alpinisme d’Andorra (ENAA) de la Federació Andorrana de Muntanyisme ja és una realitat després que hagi acabat el procés de selecció i s’hagi escollit tres membres per formar-ne part. Els escollits han estat Ferran Vila, Guillem Colell i Damià Gil i l’equip estarà dirigit per Francesc Keko Soldevila.

La federació va obrir el procés per formar l’equip al gener amb l’objectiu de “ promoure l’alpinisme de casa en el context internacional o acompanyar els joves cap a l’alt rendiment”, i van presentar-se quatre aspirants per formar part de l’ENAA. A més, la federació va rebre diverses peticions d’informació sobre