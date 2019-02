Barça i Madrid es juguen ser a la primera final de l'any

Blancs i culers s’enfronten al Bernabéu amb un 1 a 1 de l’anada

Actualitzada 27/02/2019 a les 07:33

Redacció Andorra la Vella

El Reial Madrid i el Futbol Club Barcelona s’enfronten aquesta nit –21 hores– al Santiago Bernabéu amb un lloc a la final de la Copa del Rei en joc. En el partit d’anada de les semifinals el resultat va ser d’empat a un, fet que deixa els de Solari amb cert avantatge. Un partit sense gols o una victòria madrilenya els garantiria el bitllet a la que seria la primera final del curs per a qualsevol dels dos. Per contra, un empat a més d’un gol o una victòria blaugrana donaria l’accés als d’Ernesto Valverde. El tècnic blaugrana, però, va deixar clar que no hi ha calculadores que valguin: “Sortirem a guanyar, com sempre. Intentarem anar a fer mal al rival, el resultat de l’anada ens obliga a marcar, però és quelcom que fem sempre.” Pel que fa als jugadors que té disponibles, Valverde va anunciar que Arthur i Cilessen han millorat, tot i que no tenen garantida la presència al cent per cent.

El rival de Barça o Madrid a la final sortirà de l’enfrontament entre el València i el Betis a Mestalla, que es disputarà demà. L’anada va acabar amb empat a 2.