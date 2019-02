El SAE Sant Julià obté 2 mínimes per a l'Espanyol i tres per al FOJE a Sabadell

El SAE Sant Julià va tancar el cap de setmana amb dues mínimes per al Campionat d’Espanya i tres més per al proper Festival Olímpic de la Joventut (FOJE) en el control sub-18 que es va disputar dissabte a la pista coberta de Sabadell.

Arnau Roig va aconseguir la mínima per a l’Espanyol en els 200 metres gràcies a un gran 22’’82, que li va valer per assegurar-se la presència en la competició de pista coberta i d’estiu. A més, també es va assegurar el bitllet per al Festival de la Joventut Europea.

Guillem Arderiu i Carlota Màlaga, de la seva banda,