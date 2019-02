Un molt bon VPC Andorra perd al camp del Toulouse 13-8

El VPC Andorra va caure ahir a l’Stade Municipal des Violettes davant el Toulouse, en un partit on els andorrans van merèixer molt més i on van pagar massa cares les seves errades. Un encontre molt igualat i on els dos equips van oferir un gran espectacle, el VPC no va tenir la sort de cara en atac. “Hem tingut moltíssimes ocasions, sobretot cap al final, que no hem pogut materialitzar en punts”, lamentava un dels tècnics, Jonathan Xepi García”. L’entrenador assegurava que el resultat final havia estat “una pena perquè, fins i tot, crec que hem estat superiors al