Miquel Socias s'endú el triomf a les Crèdit Andorrà GSeries

El circuit d’Andorra-Pas de la casa va acollir durant el cap de setmana la quarta jornada de les Crèdit Andorrà GSeries, que va estar marcada per la climatologia, que va malmetre el traçat i va fer que les categories Car Cross i Side by Side s’haguessin de suspendre.

A la categoria reina, GS, la victòria va ser per Miquel Socias, que va superar per cinc punts Pedro Font. Socias va vèncer en la qualificació, la superespecial i a la final A, mentre que Font es va imposar a la final B. De la seva banda, el que arribava com a líder