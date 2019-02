L'FC Andorra es col·loca a cinc punts de la promoció

Amb quatre victòries consecutives, el conjunt tricolor es fica en la lluita

La 23a jornada al grup B de primera catalana ha deixat un pòsit agradable en l’FC Andorra, que ja veu a cinc punts de distància el segon lloc de la classificació. A la seva victòria de dissabte a Prada de Moles (1-0) que va deixar sense puntuar un dels rivals directes, la Montañesa, s’ha de subratllar que Igualada i Mollerussa, rivals que encara estan per sobre dels andorrans, no han guanyat aquest cap de setmana. Els igualadins van perdre a Les Comes davant el Vista Alegre (1-2) i el Mollerussa només va poder empatar a casa contra la Rapitenca (1-1).