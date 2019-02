El CV Encamp guanya a Manresa i ja acaricia les fases d'ascens 1-3

Actualitzada 24/02/2019 a les 07:33

El CV Encamp segueix amb una dinàmica immillorable i ahir va aconseguir el triomf a domicili contra el Vòlei 6 Manresa. Amb aquest triomf, els homes de José García ja tenen pràcticament garantida la seva presència a les fases d’ascens, ja que només necessiten un punt en els quatre partits que resten per classificar-se matemàticament.

Els encampadans van començar guanyant ahir els dos primers sets de manera ajustada, però el Vòlei 6 Manresa va poder retallar diferències a la tercera mànega i va situar l’1-2. A la quarta, però, el CV Encamp es va tornar a imposar de manera eficient i va tancar el partit. El proper duel per als homes de José García serà dissabte que ve a Encamp, on rebran el Balàfia de Lleida.