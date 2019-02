Pablo Laso critica l'arbitratge de la final de la Copa del Rei

Actualitzada 22/02/2019 a les 07:30

Redacció Madrid

Gairebé una setmana després de la final de la Copa del Rei celebrada al Wizink Center de Madrid, els últims segons i les jugades polèmiques encara porten cua.

Ahir va parlar, per primer cop des del partit, Pablo Laso, que va mostrar-se força crític i va assegurar que “l’última jugada per mi no és una errada humana”, i va afegir que “es decideix una Copa del Rei a falta d’un segon en una situació en què no s’utilitzen tots els recursos que els àrbitres tenen a la seva mà”.

El tècnic del Madrid, proper rival del MoraBanc Andorra a l’ACB, també va manifestar que “els àrbitres poden tenir errades, jo ho accepto”, i va cloure que “encara no hem rebut una explicació sobre aquest tema”.