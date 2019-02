La UEFA no explicarà les decisions del VAR a les xarxes

Sí que ho va fer a l’Ajax-Madrid però assegura que és un fet puntual

Coincidint amb l’estrena del VAR a la Champions League, la setmana passada va succeir un fet curiós en el transcurs de l’Ajax- Reial Madrid, disputat al Johan Cruyff estadi d’Amsterdam. L’àrbitre eslovè va anul·lar un gol de l'equip holandès per indicació dels assistents del VAR i per una possible interferència en fora de joc de Tadic sobre Courtois en el gol de cap de Tagliafico. La UEFA decidia després publicar al seu compte oficial de Twitter l’explicació tant amb vídeo com amb fotografies de la decisió presa pel col·legiat principal una vegada va rebre la indicació des de la sala